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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu

Samsun’da bir genç, 2 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısında yaralandı.

Samsun'da bir genç, 2 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısında yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğrayan E.B.(25) sol kolundan bıçaklandı ve darp sonucu da kafasından yaralandı. Saldırganlar kaçarken, kanlar içinde kalan E.B., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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