Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 17.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.A.(26) başından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan U.A. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.O., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.