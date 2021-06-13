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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U.(31) adlı genç kavga edenleri görünce ayırmaya gitti. Bu sırada cezaevinden izinli çıktığı ileri sürülen G.B.'nin (27) bıçaklı saldırısına uğrayan T.U. bacaklarından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.U. tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan kaçtı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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