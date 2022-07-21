Bıçaklı yaralama ve gasp şüphelisi tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçaklayıp parasını gasp ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçakla bacağından yaralanan H.G., kendisini H.İ.B.'nin bıçakladığını ve 900 lira parasını gasp ettiğini iddia etti. Yaralı H.G. hastaneye kaldırılrken, H.İ.B. ise Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.