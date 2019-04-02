Biçer: “Sağlıkta şiddete karşı gerekli tedbirler alınmalı”

Biçer, yaptığı açıklamada, İzmir'in Bornova ilçesinde Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edilmesini kınadığını söyledi. Sağlık çalışanına şiddetin topluma karşı yapılmış utanç verici bir durum olduğunu ifade eden Biçer, “Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir” diye konuştu.

“Kınamacı yaklaşımlar bu sorunu çözmez”

Sağlıkta şiddete yol açan temel nedenlerin ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan, şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorunun çözülemeyeceğini aktaran Biçer, “Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler biran önce alınmalıdır” şeklinde konuştu.