Bıldırcın avında kazara kendini vurdu

Samsun'da bir kişi bıldırcın avında tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendini vurarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıldırcın avına çıkan R.D.(29) tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini sağ karın boşluğundan yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan R.D. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.