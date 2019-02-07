Bilgiç: “Çalışma barışı kurumsal gelişme ve ilerlemenin olmazsa olmazı”

Dr. Sait Bilgiç, çalışma barışı ve memnuniyetini, kurumsal gelişme ve ilerlemenin olmazsa olmazı gördüklerini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Samsun Şubesinin seçilen yeni yönetimi ve temsilcileri, Şube Başkanı İlyas Biçer öncülüğünde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamındaki ziyarette, yeni yönetimin üyeleriyle tanışan Rektör Bilgiç, Başkan İlyas Biçer ve üyeleri tebrik etti.

Görüşmede Sağlık-Sen Samsun Şubesinin yürüttüğü faaliyetler ile yeni yönetimin geleceğe dönük plan ve projelerine ilişkin Rektör Bilgiç'e bilgi veren Şube Başkanı Biçer, üniversitenin her geçen gün gelişip hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Rektör Bilgiç ve OMÜ ailesine muvaffakiyet diledi. Şube Başkanı Biçer ayrıca, çalışanların talep ve önerilerini, yanı sıra da problemlerine dair çözüm yollarını Rektör Bilgiç'le paylaştı.

Rektör Bilgiç ise çalışma barışı ve memnuniyetini, kurumsal gelişme ve ilerlemenin olmazsa olmazı olarak gördüklerini kaydederken sivil toplum kuruluşları ile daima yapıcı ve pozitif ilişkiler içinde olmaya itina gösterdiklerini dile getirdi. Rektör Bilgiç, Şube Başkanı Biçer ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Şube Başkanı İlyas Biçer, Rektör Bilgiç'e Sağlık-Sen Samsun Şubesinin plaketini takdim etti. Çevre temizliği ve duyarlılığı doğrultusunda poşet kullanımını azaltmaya yönelik olarak kurum mensubu çalışanlarca 10 bin çanta üretildiği bilgisini de aktaran Başkan Biçer, el emeği çantalardan birini Rektör Bilgiç'e hediye etti.

Ardından Şube Başkanı İlyas Biçer ve beraberindeki heyet, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı da ziyaret etti. Buluşmada Şube Başkanı Biçer, fikir alışverişi yoluyla değerlendirmelerde bulunurken gösterilen konukseverlik için Genel Sekreter Kabadayı'ya şükranlarını sundu.