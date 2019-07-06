Dr. Sait Bilgiç, “OMÜ dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Dünya sıralamasında ilk 1001 üniversitesinden biri olan üniversitemizin ulaşmış olduğu imkânlarla öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversitedir” dedi.

OMÜ mezunları ve öğretim üyeleri, geleneksel mezunlar gününde bir araya geldi. OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından bu yıl 5.si düzenlenen "OMÜ Mezunlar Günü" etkinliğinde buluşma, tanışma ve kaynaşmanın mutluluğunu yaşadı. Farklı kurum kuruluşlarda görev yapan her yaştan OMÜ mezunlarının katıldığı OMTEL Oteldeki buluşmada Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Kırşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, FBM Tıp Merkezinin kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri de yer aldı.

Buluşmada Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, gelen konuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Gecenin sunuculuğunu üstlenen OMÜ mezunlarından Merve Aydın, ilk sözü OMÜ Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya'ya verdi. Topkaya, “Bu yılki mezunlar günü programımızın bizim için ayrı bir önemi ve anlamı bulunuyor. Bildiğiniz gibi bu yıl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele sürecinin 100. yılı. Bu yılki mezunlar programımızın 100. yılı anısına Samsun'da düzenlenen etkinlikler kapsamına dâhil edilmiş olmasının gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkenin bağımsızlığı için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Adını Cumhuriyetimizin kurulmasının ilk adımı olan, bu tarihi olaydan alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinden mezun olan siz değerli mezunlarımızla 5. kez bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Mezun olsak da beraberiz”

OMÜ ile öğrencileri arasında kurulan kalıcı bağın ilk aşamasının Mezunlar Koordinatörlüğü birimi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nursel Topkaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: OMÜ VE OMÜ öğrencileri arasındaki bağın yükseköğretim ile başlayıp mezuniyetle biten bir zaman dilimiyle sırlı değildir. Bu düşünceyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü olarak mezunlarımızla iletişim ve iş birliği sağlamak, ilişkilerimizi daha etkin kılmak ve sizlerle bir araya gelmek için etkinlikler düzenliyoruz. ‘Mezun olsak da beraberiz' anlayışıyla yaptığımız çalışmalarımızı her gün yenilikler katarak ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Şu anda sisteme kayışlı 19 binden fazla aktif mezunumuz bulunmaktadır. Mevcut üye sayısını arttırmak ve kayıtlı mezunların bilgilerini güncel tutmak birincil hedefimizdir.”

Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, başta Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere “Mezunlar Günü” programının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

“170 bine ulaşan çok büyük bir aile olduk”

Mezunlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “2018-2019 mezunlarımızla birlikte yaklaşık 170 bine ulaşan çok büyük bir aile olduk. Her yıl yaklaşık olarak 9 bin mezun vermekteyiz ve bu aile, gücünü mezunlarının başarılarından almaktadır. Biz de, sizlerin bu başarılarınızla, toplum içerisindeki saygınlığınızla ve iyi örnek olmanızla gurur duymaktayız” şeklinde konuştu.

Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında mezunlar günü daha da anlamlı

Bu yılki mezunlar gününün önemi vurgulayan Rektör Bilgiç, “Bu yılki mezunlar günümüz 19 Mayıs 1919 Milli Mücadele'nin 100. yılını kutlamamızdan ötürü ayrıca anlam taşıyor. Kurtuluş meşalesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı attığı yer olan Samsun'da, o müstesna günün adını taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 5'inci mezuniyet töreni bu sebeple ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Biz de her toplantıda o günü ve onun kahramanlarını hatırlıyor ve anıyoruz” diye konuştu.

Bütün birimlere ulaşım sağlayan raylı sistem bugün OMÜ'de faaliyete geçti

Hafif raylı sistemin bugün yolcu taşımaya başladığının hatırlatan Rektör Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl 44'üncü yaşını kutlayan üniversitemiz her geçen gün fark edilen bir gelişim göstermektedir. Bugün kampüsümüze Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan, bütün birimlere ulaşabilecek şekilde oluşturulmuş hafif raylı sistem hizmeti başladı. Bu sayede üniversitemiz günümüzün modern bir ulaşım ağıyla ulaşılabilir hale geldi. Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve üniversitemizden istifade eden bütün vatandaşlarımız için önemli bir imkân olduğunu düşünüyorum. Bu hizmetin üniversitemize ve Samsun'a sağlanmasında emeği geçen başta Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza, projenin yapılmasında katkı sağlayanlara ve üniversitemiz ailesinin göstermiş olduğu hoşgörü ve anlayış için teşekkür ediyorum. OMÜ dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Dünya sıralamasında ilk 1001 üniversitesinden biri olan üniversitemizin ulaşmış olduğu imkânlarla öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversitedir. Doluluk oranı yüzde 98'lerde olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, tercihlerde de kendisini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.”

Akbaş'a teşekkür

Rektör Bilgiç yeni kurulan Kenevir Araştırmaları Enstitüsünün önemini vurgulayarak son 1 yıl içeresinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Rektör Bilgiç, “Bu güzel buluşmanın sponsoru olan FBM Tıp Merkezi'nin kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş'a, katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gecenin ilerleyen bölümünde mezunlar söz alarak duygularını, düşüncelerini ve anılarını paylaştı. OMÜ mezunu FBM Tıp Merkezinin kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş, Kırşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş ve diğer mezunlar, duygu ve düşüncelerini paylaşarak OMÜ mezunu olmaktan duydukları gururu ifade ettiler.

Son olarak mezunlar gününde sahne alan OMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşan müzik ekibi, icra ettikleri keyifli şarkılarla konuklarını eğlendirdiler.