İhlas Haber Ajansı

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Bilgisayar hırsızlığı şüphelisi otelde yakalandı

Samsun’da bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla polis tarafından aranan şahıs, kaldığı otelde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla polis tarafından aranan şahıs, kaldığı otelde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesindeki bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çalındı. Polis yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayını O.T.'nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmada O.T.'nin İlkadım ilçesindeki bir otelde kaldığını öğrenen Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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