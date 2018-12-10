Bilim insanları Samsun Finalde buluştu

Özel Samsun Final Okulları 5C Sınıfı Öğrencileri “#okulheryerde #heryerdeokul” projesi kapsamında Fen Bilimleri Öğretmenleri Deniz Tamokur rehberliğinde bilim insanlarını canlandırdı.
Öğrenciler etkinlik sürecinde okulda bulunan öğrencilere bilim insanlarının hayat hikayelerini ve bilime yaptıkları katkıları anlatıp, deneylerini yaparak bilim insanlarını her yönüyle tanıttı. Bu etkinliği yaparak yaşayarak gerçekleştiren öğrenciler empati de yaparak arkadaşlarına bir şeyler öğretmenin keyfini çıkardı.