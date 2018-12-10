Bilim insanları Samsun Finalde buluştu

Öğrenciler etkinlik sürecinde okulda bulunan öğrencilere bilim insanlarının hayat hikayelerini ve bilime yaptıkları katkıları anlatıp, deneylerini yaparak bilim insanlarını her yönüyle tanıttı. Bu etkinliği yaparak yaşayarak gerçekleştiren öğrenciler empati de yaparak arkadaşlarına bir şeyler öğretmenin keyfini çıkardı.