Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Almanya Büyükelçiliği, Samsun TSO ve Samsun AB Bilgi Merkezi'nin ortak organizasyonu ile Samsun'a gelen, “Bilim Karavanı” büyük ilgi gördü.

Türkiye genelinde 20 ilde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinasyonunda uygulanmakta olan, “Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi” projesi kapsamında 1997 yılından bu yana Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Samsun AB Bilgi Merkezi organizasyonu ile “Bilim Karavanı Şehrimde” etkinliği gerçekleştirildi.

Özel tasarlandı

Hayal eden, tasarlayan ve üreten bir nesil için özel tasarlanmış 9 metre uzunluğundaki otobüs, beş gün boyunca Samsun'da daha önceden belirlenen ortaokulları ziyaret etti. Bilim Karavanında 6 ve 7. sınıf öğrencileri ile birlikte Ahşap Tasarım Atölyesi, Robotik-Kodlama Atölyesi, 3B Modelleme & 3B Yazıcı Atölyesi ve Elektronik Atölyesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Tüketen değil, üreten nesil

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Bilim Karavanı'na öğrencilerin çok büyük ilgi gösterdiklerini belirterek, “Bilim Karavanı, Avrupa Birliği inovasyon politikaları ile örtüşen hayal et, tasarla, üret yaklaşımı ile çocuklara kendin yap kültürünü kazandırmayı hedeflemektedir. Avrupa Birliği ‘Araştırma ve İnovasyon' temasını ‘maker/kendin yap' odağında anlatmak, çocukların tüketen değil üreten bir nesil olması için özel olarak tasarlanmış eğitim karavanı ile dezavantajlı gruplara ulaşarak üretimi sevdirmeyi amaçlamaktadır. Bu projeyle çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilgileri uyandırılmaya çalışılıyor. İşin sadece eğitim yönü yok, bir de eğlence yönü var. Çünkü sınıfta oturmak yerine burada oyun oynar gibi bir şeyler tasarlıyorlar. Dolayısıyla pratik açısından hem eğleniyorlar, hem de bir şeyler öğreniyorlar” diye konuştu.