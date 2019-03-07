Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı Kutlamaları kapsamında, İlkadım İlçe Milli Eğitim ve Samsun RK Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün organize ettiği "BİLSEF 2019 Eğitim Forumu" başladı.

Türkiye'de ilk defa Samsun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından lise öğrencilerinin bir araya getirildiği forumda bilim, sanat, eğitim, teknoloji, ekonomi, tarih ve dış ilişkiler ve sosyal politikalar komitelerinde belirlenen konular, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuluyor. Programa resmi-özel ortaöğretim kurumlarına devam eden 220 lise öğrencisi,30 danışman öğretmen, toplam 250 aktif katılımcı iştirak ediyor.

İlkadım Gençlik Merkezinde düzenlenen forumun açılışında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Samsun'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen BİLSEF 2019 Eğitim Forumu'nda öğrencilerin özgüven ve sorumluluk duygusunun geliştirilerek akranları ile işbirliği içerisinde ulusal ve küresel sorunlara karşı duyarlı olmalarına ve bunlara çözüm önerileri üretmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, “Bugün açılışını yaptığımız ve 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan BİLSEF 2019 Eğitim Forumu'nda lise öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde, bilim, sanat, eğitim, ekonomi, teknoloji, insan hakları ve dış ilişkiler alanlarındaki güncel sorunlarını akranları ile tartışacak. Sorunlara çözüm önerileri geliştirecek ve bu çözüm önerilerinin bir sonuç bildirgesi halinde sunacaklar” dedi.

Forumun öğrenciler açısından büyük bir önem taşıdığının altını çizen İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Samsun, Millim Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı yer. Samsun, Milli Mücadele'nin 100. yılında da birçok alanda önderlik etmek durumunda. 100. yıl etkinlikleri kapsamında bu çalışmamızın teması, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimizin planlama, koordinasyon, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarının tamamının öğrenciler tarafından yürütüldüğü ve il genelinde 220 öğrenci ile 30 öğretmenimizin görev yapacağı 7 ayrı komitenin, 7 ayrı başlıkta eğitimin, sosyal yapının, kültürün, ekonominin, sağlığın ve benzeri konuların tartışılacağı ve 4 gün sürecek bir forum yapıyoruz. Umarım herkes için faydalı olur” diye konuştu.

BİLSEF 2019 Eğitim Forumu 7-10 Mart tarihleri arasında İlkadım Gençlik Merkezinde yapılacak.