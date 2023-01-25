"Bimarhane" sahnelendi

Samsun'da, İlkadım Belediyesi'nin organizasyonu ile "Bimarhane” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

İlkadım Belediyesi "İlkadım'da Sanat Var" sloganıyla 2023 yılında ilçe halkını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak sunulan ve yönetmenliğini Cem Kaynar'ın yaptığı “Bimarhane” tiyatro oyunu, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Dört akıl hastasının bakış açısıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşananları sahneye taşıyan oyun büyük alkış aldı.

Oyun bitiminde konuşan Cem Kaynar, "İlkadım Belediyesi'nin bu salonunda ilk defa böyle bir tiyatro oynanıyor. Bizler Samsun'da 25 yıldır tiyatro yapıyoruz. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir proje başlattık. 'Tiyatro seyretmeyen 7'den 70'e kimse kalmasın' dedik. Bugün organizasyonu yapan İlkadım Belediyesi'ne teşekkür ederiz” dedi.

İlkadım Belediye Başkan Yardımcı Ramazan Bayraktar ise "İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da ilk tiyatro sahnelendi. Oyunda 'duvar sağlam olacak' denildi. İnşallah biz de sağlam duvarlar örerek yolumuza devam ederiz” diye konuştu.