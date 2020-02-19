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Bin kursiyerin yaptığı el emeği ürünler görücüye çıktı

Samsun’da, Atakum Belediyesine bağlı kültür merkezlerinde bine yakın kadın kursiyer tarafından yapılan el emeği ürünler açılan sergi ile beğeniye ve satışa sunuldu.

Samsun'da, Atakum Belediyesine bağlı kültür merkezlerinde bine yakın kadın kursiyer tarafından yapılan el emeği ürünler açılan sergi ile beğeniye ve satışa sunuldu.


8 ayrı kültür evinde bine yakın kursiyer tarafından üretilen eserlerin yer aldığı ‘El Sanatları Sergisi' Yalı Kafede açıldı. Sergide yüzlerce ürün görücüye çıktı.



“Her ev bir üretim evi”


Sergi hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, düzenlenen sergide, Atakum Belediyesinin kendi kültür evlerinde kadınların ürettiği el sanatları ürünlerinin sergilendiğini söyledi. Serginin her sene periyodik olarak yapıldığını hatırlatan Aydın, “‘Her ev bir üretim evidir' sloganından yola çıkarak kadınlarımızın üretime dönük üretim alanlarına dönüştürebilmenin bir yöntemidir sergi. Biz bunu kooperatifleştireceğiz. Bunun ilk adımları da insanların neler ürettiğinin görülmesi açısından bu sergileri açıyoruz. İnanılmaz güzel üretimler var. Takı tasarımından tutun feretiko üretimine, sepetten seramiğe kadar uzanan binlerce ürünün sergilendiği bu alana tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.


El emeği yüzlerce farklı ürünün yer aldığı sergi 19-22 Şubat tarihleri arasında açık kalacak.

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