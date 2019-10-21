Bin kursiyerin yaptığı ürünler görücüye çıktı

Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde (AKSEM) 8 ayrı Kültür Evinde bine yakın kursiyer tarafından yapılan ürünlerden oluşan ‘El Sanatları Sergisi' Yalı Kafede açıldı.

Sergide; iğne oyası, giyim tasarımı, mefruşat, anglez, Brezilya nakışı, el nakışı, dövme keçe, ahşap boyama, takı tasarımı, kağıt rölyef, makrame örgü, Ayancık göynek işi, ev tekstili, kabak oymacılığının yanı sıra feretiko, tel kırma, kazaziye ve sepet örücülüğü gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ürünleri yer aldı.

“Hafta sonu Atakum'da bereket vardı”

Atakum'da son günlerde düzenlenen kültür sanat etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu hafta sonu Atakum'da bereket vardı. Her birimimizle ayrı ayrı etkinlikler yaptık. Atakum tam da böyle olmalı. Atakum, sanatın, el sanatlarının, kadın emeğinin sergilendiği, kadınların bir araya geldiği ve bir araya gelen insanların örnek gösterildiği bir kent olmalı. Atakum ancak böyle ortaya çıkabilir. Önümüzdeki yaza iyi bir şekilde hazırlanın. Atakum, artık daha aktif, daha organize, daha kurumsal, Türkiye'yi kucaklayıcı ürünlerin olduğu bir kent olacak. Atakumlu kadınların ürettikleri ürünler markalaşacak" ifadelerini kullandı.

“Kadın emeğini tüm ülkeye yayalım”

Başkan Deveci, Atakumlu kadınların emeğinin bölge ve ülke genelinde tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Kadın emeğini ön plana çıkaran, Türkiye gündemine taşıyan, belediyenin kurumsal kimliğinden, sivil toplum örgütü kimliğine dönüştürebilen bir kooperatif kuracağız ve endüstri oluşturacağız. Atakum halkının, yönetebileceği, kontrol edebileceği ve üretebileceği bir model üzerinde çalışıyoruz. Siz de katkı verin, kendi emeğinize sahip çıkın. Bu sadece Atakum'la sınırlı kalmasın, Türkiye'ye ve dış pazara ulaştırmaya çalışalım. Bunu yapabilecek kadromuz ve öncülük edenler var, başka belediyelerde uygulanmış başarılı örnekleri de var. Sadece kooperatifle yetinmeyeceğiz, aynı zamanda kültür sanat vakfı da oluşturuyoruz. 'İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı' benzerini Atakum'da oluşturmaya çalışıyoruz. Burada oluşturduğumuz yapı, şimdilik kültür sanat işlerini gerçekleştiriyor. Atakum'da ziraat odasının kurulmasına öncülük ediyoruz. Muhtarlar derneğinin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Daha güçlü Atakum için

Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever ise Halk Eğitim Merkezi olarak, 3 bin beş yüz program çerçevesinde kurslar açtıklarını ifade ederek, "42 bin kursiyere hitap ediyoruz. Bunların büyük çoğunluğunu kültür ve spor merkezleri gibi belediyeye ait yerlerde gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden başkanıma çok teşekkür ediyorum. Mili Eğitim Müdürlüğüyle, Halk Eğitim Merkeziyle, daha güçlü bir Atakum için hep birlikte çalışacağız ve bunun meyvesini Atakum halkı yiyecek. Belediye yetkilileri ve hocalarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Serginin açılışına ayrıca; CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı'nın eşi Av. Gülay Deveci, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, AKSEM kursiyerleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘El Sanatları Sergisi' 21-24 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.