Bin personel teyakkuzda

Orta Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle YEDAŞ, hava muhalefetine karşı bin personel ve 300 araç ile teyakkuza geçti.

YEDAŞ etkisini gösterecek olumsuz hava şartlarına karşı Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerindeki enerji nakil hatlarında kesintisiz enerji arzı için gerekli donanım, malzeme ve araçları hazırda bekletiyor. Hizmet bölgelerinde olası bir kriz durumunda önceden tespit edilen noktalarda çalışanlara ek olarak alanında uzman bine yakın personel, herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamak için teyakkuz durumuna getirildi.

Tüm önlemler alındı

YEDAŞ hava muhalefetine bağlı yaşanması muhtemel arıza yoğunluğu için bin personel, 300 araç ile sahada olacak. Buna karşılık anlık scada ve arıza takip sistemlerinin yönetilmesi için 40 kişilik kadro ofiste hazır bulundurulacak. Operasyonel faaliyetlerde herhangi bir aksaklık olmaması için hafta sonu tüm personelin ulaşılabilir olması yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Bununla birlikte kritik olabilecek malzemeler özelinde koltuk ambarlarının tekrar kontrol edilmesi için aksiyonlar alındı. YEDAŞ kritik tüketicilerde uzun süreli kesintiler olması halinde kullanılması muhtemel 14 jeneratörü de il merkezlerinde hazır bekletiyor. Tüm ihtimalleri göz önüne alarak hazırlıklarını sürdüren YEDAŞ, yoğun kar yağışı neticesinde yolların yetkili kurumlarca açılamaması halinde iletim hatlarına giden güzergâhlarda kullanılmak üzere paletli kar araçları hazırda bulunduruyor.

7/24 kesintisiz hizmet

YEDAŞ'tan yapılan açıklamada, “160 kişilik temsilci ekibi ile 186 çağrı merkezine ulaşan tüm çağrılar 7/24 cevaplandırılarak arızalara anında müdahale edilecektir. Yoğun kar yağışının beklendiği dönemde yaşanabilecek anlık kesintiler için hızlı erişim sağlanabilmesi adına vardiya girişleri değiştirilmiş ve önemli saat aralığı çalışan sayıları yüzde 100 kapasiteye çıkarılmıştır. SMS ekibi güçlendirilerek anlık tüm kesintilerden tüketicilerimiz bilgilendirilecektir. 7/24 tüm ihbar, şikayet ve talepleri karşılayacağımız WeCall, WhatsApp, Webchat ve Websitesi gibi uygulama takip personel sayları artırılmıştır. Afet senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, oluşabilecek iletişim kopukluklarının engellenmesi amacıyla yerel yönetim ve basın süreç ile ilgili bilgilendirilmiştir. Çağrı Merkezi'nin kriz durumunda bölgesel işlevselliğinin artırılması amacıyla, bilgilendirmeler; muhtarlara, belediyelere ve kaymakamlıklara sağlanacaktır” denildi.