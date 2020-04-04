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Bin TL'lik sosyal yardımlar evlere dağıtılıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde bin TL’lik sosyal yardımlar postacı, bekçi, polis ve jandarmanın katılımıyla evlere dağıtılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bin TL'lik sosyal yardımlar postacı, bekçi, polis ve jandarmanın katılımıyla evlere dağıtılıyor.


Sabah saatlerinde PTT önünde toplanan bekçi, polis ve jandarma ekipleri PTT görevlileriyle birlikte yardımları alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktılar. İhtiyaç sahiplerinin evlerine götürüleceğini açıklamasının ardından bu sabah İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri PTT önünde toplandı. Burada İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner tarafından verilen talimat doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere PTT görevlileriyle birlikte yola çıktılar. İlçe merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , kırsal kesimde de İlçe Jandarma ekipleri yardımları ulaştırıyor.

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