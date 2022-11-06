Bina ile bahçe arasındaki boşluğa düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da bahçede çalışırken bina ile bahçe arasındaki boşluğa düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaklaşık 15 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 93 yaşındaki Ömer U. evinin önündeki bahçede tek başına çalıştığı sırada dengesini kaybederek bahçe ile bina arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan yaşlı adam Gezi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer U. yapılan müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.