Binadan kovulan filyasyon ekibi polis desteğiyle test yapabildi

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 200 filyasyon ekibiyle korona virüsüne karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Bafra ilçesinde bir ekibimiz, 'biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan' denilerek, bina sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. Ekiplerimiz daha sonra polis desteğiyle filyasyon çalışmasını tamamladı" dedi.

Samsun'da yeni tip korona virüsü hastalığıyla yürütülen mücadelenin en ön cephesinde Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri bulunuyor. Virüsün izini köy kent demeden gece gündüz takip eden 500 kişilik sağlık ordusu, her ay yaklaşık 150 bin kilometre yol yaparak Kovid-19 hastalığının ildeki yayılımının önüne geçmeye çalışıyor. Filyasyon ekiplerine yardımcı olmayan vatandaşlar ise duyarsızlıklarıyla zor durumlar yaşatıyor.

Vaka sayılarının artmasıyla ekip sayılarının da arttığını belirten Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, şunları söyledi:

“İlimizde virüs taşıyanların temas ettiği kişilerin belirlenmesi için 200 filyasyon ekibimiz hafta içi hafta sonu ayrımı gözetmeksizin, 7 gün boyunca 09.00-23.00 saatleri arasında, 500 kişilik büyük bir sağlık ordusuyla hizmet veriyorlar. 80 araçla sahada bulunan ekiplerimiz her ay yaklaşık 150 bin km yol yaparak Kovid-19 hastalığının ilimizdeki yayılımının önüne geçmeye çalışıyor. Ekiplerimiz kasım ayı itibariyle günlük Kovid-19 pozitif kişilerle temas etmiş yaklaşık 2 bin kişiye ulaşarak, filyasyon çalışması yapıyor ve karantinada dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler veriyor. Son haftalarda artan vaka sayıları karşısında, bu çalışmanın etkin bir şekilde yürütülmesi için 25 ekiple başlattığımız takip sürecini, Valimiz Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatları ve desteğiyle bugün 200 ekiple devam ettiriyoruz.”

Vatandaşların duyarsızlığından yakınana İl Müdürü Oruç, “Korona virüsünün izini bir dedektif gibi süren ekiplerimizin en önemli ihtiyacı halkımızın bu çalışmada kendilerine adres ve kişilere ulaşmada yardımcı olmaları. Maalesef ekiplerimiz kişilerin eksik bilgi vermesi, adreslerini ve telefon numaralarını doğru aktarmaması nedeniyle sorunlar yaşıyor; gittikleri adreslerde kabul edilmiyor, kaba ve sert tavırlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Bafra'da bir ekibimiz, 'biz filyasyon istemiyoruz, gidin buradan' denilerek, bina sakinleri tarafından uzaklaştırıldı. Ekiplerimiz daha sonra polis ekiplerimizin desteğiyle filyasyon çalışmasını tamamladı. Ekiplerimizin yaşadığı bir diğer sorun ise bazı temaslı kişilerin ısrarla Kovid-19 testi yaptırmak istemesi ve ekiplerimizle tartışma içine girmeleri” diye konuştu.

Test ve takip süreçleri hakkında bilgi veren Oruç, “Daha önce de bilgi verdiğimiz gibi ilimizde 11 ayrı merkezde günlük 5 bin test yapabilir durumdayız, yani test anlamında bir sıkıntımız yok. Zaten klinik belirti gösteren tüm temaslı kişilere hemen; 60 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan kişilere ise temasın 7. gününden itibaren ekiplerimiz tarafından test yapılıyor. Her temaslıya test yapılmamasının nedeni, elde test olmaması ya da yapılmak istenmemesi değil, temaslı hastaların pozitif olma süresinin virüsün etkinliğine göre 2. günden 14. güne kadar değişebilmesi. Test sonucuna göre bugün negatif olan temaslı bir kişinin, hemen ertesi gün pozitif olmasının yaratacağı riskin ortaya çıkmaması için, belirti takibi yapıp, kişilerin 14 günlük karantina sürecini tamamlamalarını istiyoruz. Zaten gerekli durumlarda mobil ekiplerimiz ev ortamında, hastaneye gitmeye gerek bile kalmadan kişilerin testlerini yapıyorlar. Bu gibi durumlar, bizi ve ekip arkadaşlarımızı üzüyor. Ancak ekiplerimiz yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket edip, çalışmalarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

Vatandaşların filyasyon ekiplerine yardımcı olmalarını isteyen Muhammet Ali Oruç, “Sürecin sağlıklı yönetilmesi için halkımızdan ricamız, bu olağanüstü dönemde filyasyon kurallarına uymaları, ekiplerimize yardımcı olmaları, şimdiye kadar 3 ekibimizin saha çalışmaları sırasında hafif kazalar atlattığı bu süreçte; hayatlarını ortaya koyarak büyük bir mücadele gösteren sağlık çalışanlarımızın yanında olmaları. El birliğiyle etkili bir filyasyon çalışması yapıp; maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edersek, inanıyorum ki, en kısa zamanda virüsün yayılımını durdurarak, pandemiye karşı olumlu sonuçlar alabiliriz” ifadelerini kullandı.