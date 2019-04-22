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Binaların güneş enerji sistemlerini çaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 katlı apartmanın teras katından güneş enerjisi sistemlerini çaldılar.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 katlı apartmanın teras katından güneş enerjisi sistemlerini çaldılar.


Olay, Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından, 6 katlı yan yana bulunan 2 apartmanın teras katındaki 3 adet güneş enerjisi sistemi çalındı. Teras katına çıkan apartman sakinleri güneş enerji sistemlerinin çalındığını fark etti. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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