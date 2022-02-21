Binlerce anneye “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da önleyici hizmetler kapsamında binlerce anneye eğitim verilerek, farkındalık oluşturuldu.

Uyuşturucu ile mücadelede İçişleri Bakanlığı birimlerinin birlikte hareket etmeleri, mücadeledeki önceliklerin belirlenerek yol haritasının oluşturulması amacıyla, İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ‘İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası' hazırlandı ve 2017 yılında yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; arz ile mücadelenin yanında vatandaşların uyuşturucu ile mücadele alanında farkındalığının artırılması ve bu alanda sürdürülen mücadeleye destek vermelerinin sağlanması amacıyla ‘Narkorehber' modülü hazırlandı ve 2017 yılında faaliyetlere başlandı.

Samsun'da 2883 bağımlı ile anket çalışması yapıldı

Narkorehber Modülü kamu ve özel sektör çalışanları ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğretmenler, veliler, özel güvenlik görevlileri, belediye çalışanları, zabıtalar, esnaflar, işçiler, mahalle muhtarları ve sakinlerinden oluşan oldukça geniş bir hedef kitleye hitap ediyor. Aynı zamanda; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından bağımlılıkla mücadele alanında işlenebilecek veriler elde etmek amacıyla 2018 yılında ‘Narkolog' Projesi hayata geçirildi. 2018 yılından itibaren Samsun'da 2883 bağımlı ile anket çalışması yapıldı. Proje kapsamında ülke genelinde uyuşturucu bağımlıları üzerinde yapılan anket tabanlı araştırmalarda bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırada yüzde 47,5 ile kendi evlerinin olduğu görüldü.

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla 7 Ekim 2020 tarihinde ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, şunları söyledi.

“İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 24 saat esasıyla sokakta verilen mücadelenin yanında ‘Narkorehber' Projesi kapsamında 2017 yılından itibaren toplam 670 etkinlikte 18 bin 745 vatandaşımıza, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında 2020 yılından itibaren toplam 543 etkinlikte 8 bin 251 annemize eğitim verilerek farkındalık oluşturulmuştur. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması hedefliyoruz. Sokak suçları ve arz ile mücadelenin yanında önleyici hizmet olarak ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında faaliyetlerimiz artırılarak, kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle; mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdükleri özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımızın huzur, güvenlik ve asayişi için hizmet veren tüm emniyet teşkilatı personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum.”