Binlerce yıllık Türk mutfağı kültürü Samsun'da sergilendi

Binlerce yıllık Türk mutfak kültürünün ürünleri Samsun'da düzenlenen etkinlik ile görücüye çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayeleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde kutlama programı düzenlendi. 21-27 Mayıs tarihleri arasındaki haftanın binlerce yıllık kültürün bir kolu olan Türk mutfak kültürü ve ürünleri daha etkin ve daha güçlü bir şekilde tanıtabilmek amacıyla Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edildiğini hatırlatan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sergilenen yemekler hakkında bilgi aldı.

Toplumun tüm farklılıklarını aynı potada birleştiren uyumlu bir hoşgörü ve karışım mutfağı olan Türk mutfağının sürdürülebilirlik açısından da dünyaya katkı sağlayan, ziyan etmeyen, değerlendiren ve besin ögeleri arasında dengeyi barındıran bir mutfak olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “Kültürümüzde ‘damak zevki' dediğimiz ve dünyada gastronomi adıyla yaygınlaşmış olan konu her gün etki alanını genişletiyor. Türk mutfağının da bu anlamdaki geniş yelpazesiyle dünyanın lider mutfağı olma potansiyeli çok net görülüyor” dedi.

“Coğrafi işaret tescilli lezzetlerimizin dünyada tanınması için gayret gösteriyoruz”

Dünyada gastronomi şehri diye anılan şehirlerin sayısının hızla arttığını ifade eden Dağlı, “Samsunumuzun da bu şekilde anılan şehirler arasında yer alması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bafra kaymaklı lokumu, Bafra pidesi, Çarşamba pidesi, Terme pidesi, Yakakent mantısı, Bafra nokulu, Samsun simidi, Samsun kaz tiridi ve Çarşamba kıvratması gibi coğrafi işaret tescilli lezzetlerimizin en kısa zamanda dünya tarafından da tanınması için gayret gösteriyoruz. Samsun mutfağımızın, coğrafi işaret tescilli tatlarının yanı sıra Çakallı menemeni ve keşkek başta olmak üzere ünü ülke sınırlarını aşmış birçok yöresel lezzeti de bulunmaktadır. Sağlıklı, geleneksel, köklü ve çok yönlü bir mutfak kültürüne sahip mutfağımız şehrimize gastronomi turizmi anlamında da önemli bir altyapı sağlamaktadır” diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri stantları gezerek Türk lezzetleri hakkında bilgi alıp, yapımında yardımcı oldular.