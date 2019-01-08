Bir gecede 4 iş yeri ve 1 otomobili soydu ama polisten kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 iş yeri ve bir araçtan hırsızlık olayı gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

4 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştiren İ.Ö.(32) çalıntı eşyalarla birlikte Asayiş Büro ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. İki gün önce polise Kızılırmak Mahallesi'nde 2 iş yerinden , Kavakpınar, Emirefendi Mahallelerinde 2 ayrı iş yerlerinden ve Hacınabi Mahallesi'nde de bir araçtan hırsızlık olayı gerçekleştirildiği ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. İş yerlerinde ve otomobilde gerekli incelemeleri yapan ekipler, iş yerleri ve bölgedeki onlarca kamera kaydını inceleyerek şahsın kimliğini belirledi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri İ.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs polise suçunu itiraf ederek çalıntı malları teslim edeceğini söyledi. İ.Ö'nün Altınyaprak Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 1 adet 102 ekran televizyon,1 adet bilgisayar kasası ve monitör , 2 adet oto teybi ,7 adet uydu cihazı ,8 adet kumanda ,3 adet hoparlör,1 adet batarya,1 adet klavye,1 adet uydu ayarlama cihazı, 12 adet uydu kumanda gözü,1 adet maus , 5 adet adaptör,1 adet kulaklık, 3 adet teyp kumandası ve 1 adet scart kablosu ekiplerce ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.