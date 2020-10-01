Bir gecede 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

Samsun'da bir gecede 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı evden bir gecede hırsızlık meydana geldi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili i.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.B'nin evinde yapılan aramada 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.