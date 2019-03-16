Bir ilçenin tarihine bu müzede tanıklık edilecek

Tekkeköy ilçe merkezinde bir asırlık çınar ağaçlarının hemen yanında yer alan Devlet Demir Yollarına ait yüz yıla yakın tarihi geçmişe sahip tarihi istasyon binalarda aslına uygun yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Müze ve yaşam alanı haline getirilecek alanda, vatandaşlardan bağışlanan tarihi ve hatıra değerine sahip eserlerle oluşturulacak müzede ilçenin tarihine tanıklık edilecek.

“Tekkeköy'ün tarihine tanıklık edilecek”

Tekkeköy Kent Müzesi ile ilçenin tarihine tanıklık edileceğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde yapımına başladığımız kent müzesinin sonuna geldik. Merkezde bulunan tarihi tren garının restorasyonu sırasında içerisinden 200 yıllık Fransız kiremitleri de çıktı. Bu kiremitler de müzede sergilenecek. 200 yıl evvelden Tekkeköy'e gelmiş büyüklerimizin evlerinde onlara ait kimin ne hatırası-anısı varsa, kapı kapı gezen arkadaşlarımız bu hatıralarını vermek isteyenlerden bir belge karşılığında bu hatıraları alıyoruz. O ürünlerin tamamının sergilendiği, bu ilçenin geçmişine, tarihine tanıklık eden bir kent müzesi haline getirmek istiyoruz. Buranın hemen hemen restorasyon çalışması bitti. Ortadaki bölgede ziyaretçilerin geldiği zaman çay-kahve içebilecekleri, kıvratma gibi yöresel lezzetleri tadabilecekleri bir mekan yapıyoruz. Geçen herkesin imrenerek baktığı, 150 yıllık çınar ağaçlarının altında zaman geçirecekleri bir tarihi dokuyu ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bu alan bizim ilçemizin merkezinde maalesef bir tek metre kare yeşil alanımızın olmadığı sıkıntılı bir alandı. Orada 10 bin metre kare alan üzerinde Tekkeköy'ün nefes aldığı, hatta etrafında yeni bir şehrin kurulduğu bir merkezi ilçemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.