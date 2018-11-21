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"Bir Kadın Uyanıyor" Samsun'da sahnelendi

“Bir Kadın Uyanıyor” adlı tek kişilik tiyatro oyunu Samsun’da sahnelendi.

“Bir Kadın Uyanıyor” adlı tek kişilik tiyatro oyunu Samsun'da sahnelendi.


Sevilay Saral'ın gerçek hayattan yola çıkarak yazdığı, yönetmenliğini ise Aysel Yıldırım'ın yaptığı ve Ferda Kaynar'ın oynadığı "Bir Kadın Uyanıyor” adlı tek kişilik tiyatro oyun Büyükşehir Sanat Merkezinde sahnelendi. Bir kadının evliliği sürecinde, kocası ile yaşadıkları değişimi ve başından geçen tatsız olayları anlatan 75 dakikalık oyun, sanatseverlerce büyük bir beğeni ile izlendi. "Bir Kadın Uyanıyor" adlı oyun 4-5 ve 11 Aralık tarihlerinde yine Büyükşehir Sanat Merkezinde oynanmaya devam edilecek.

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