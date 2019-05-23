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"Bir Kadın Uyanıyor" Samsun'da sahnelendi

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde "Bir Kadın Uyanıyor" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelendi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde "Bir Kadın Uyanıyor" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelendi.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesi'nce gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından ise, "Bir Kadın Uyanıyor" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Sevilay Saral'ın gerçek hayattan yola çıkarak yazdığı, yönetmenliğini ise Aysel Yıldırım'ın yaptığı ve Ferda Kaynar'ın oynadığı tiyatro oyunu bir kadının evliliği sürecinde, kocası ile yaşadıkları değişimi ve başından geçen tatsız olayları anlattı. 75 dakika süren oyun, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.


"Fasl-ı Şahane" etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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