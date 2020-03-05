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Bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

Samsun’da kapkaç yöntemiyle bir kadının cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bayanın cebinden telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtığı iddia edilen Ö.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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