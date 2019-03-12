“Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale Sergisi”ne mehterli açılış

İlkadım Belediyesince, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Sarıkamış'a özel olarak gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında hazırlanan “Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale Sergisi” mehteran gösterisiyle açıldı.

Bulvar AVM, İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi katkılarıyla “Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale Sergisi” Bulvar AVM meydan alanında vatandaşlarla buluştu. Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış'a dair görüntülerden oluşan fotoğraf sergisi, Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok'un katılımıyla ve mehteran grubu gösterisi eşliğinde başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, Çanakkale ve Sarıkamış harekatını tarihsel olarak anlatan 65 adet fotoğraf karelerini içeriyor. Vatandaşlar ayrıca, Çanakkale ve Sarıkamış harekatından görüntülerin bulunduğu sinevizyon gösteriminde o anları izleme fırsatı buldu. Etkinlikler kapsamında Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü olan 18 Mart Pazartesi günü, Çanakkale Savaşı sırasında askerin yemek listesinde bulunan ve yürekleri her daim burkan menü, Bulvar AVM meydan alanında ziyaretçilere ikram edilecek.

Sergi 19 Mart Salı gününe kadar açık kalacak.