Bircan Yıldırım okurlarıyla Samsun'da buluşacak

Yazdığı meditasyon kitapları ile adından sıkça söz ettiren Bircan Yıldırım, Samsun'da imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi (AVM), ünlü yaşam terapisti Bircan Yıldırım'ı ağırlayacak. Çıkardığı kitaplar ile dikkat çeken, her kesime hitap eden ünlü terapist Bircan Yıldırım ilk kitabını 2017 yılında "Duygusal Zeka" adıyla çıkarttı. Ardından “Yaşam Terapisti” kitabına imza atan ve geçen yıl çıkardığı, adından sıkça söz ettirdiği “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” kitabıyla Bulvar AVM'de okuyucularla buluşacak.

“Yaşamın kaynağı sevgidir ve dünyayı ancak sevgi kurtaracaktır” sözünü yaşam felsefesi haline getirmiş olan ve felsefe öğretmeni olan Bircan Yıldırım, bu doğrultuda öğretilerini insanlara aktararak çeşitli kitaplar yazmakta ve söyleşiler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bircan Yıldırım, “Hayat Cesurlara Torpil Geçer” kitabı ile 6 Nisan Cumartesi günü, 15.00'te Bulvar AVM meydan alanında gerçekleşecek olan imza günü ile okurlarıyla bir araya gelecek.