İhlas Haber Ajansı

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Bisiklet hırsızlığına adli kontrol

Samsun’da bisiklet çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bisiklet çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet çaldığı iddia edilen O.K. polis tarafından gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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