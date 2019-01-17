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Bisiklet hırsızlığına gözaltı

Samsun’da bisiklet çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bisiklet çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile geçerken bir kişinin bisikletini çaldığı iddia edilen T.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. T.G., suçunu itiraf ederek bisikleti Tekkeköy Mağaraları'nın yanında sakladığı yerde polise gösterdi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.G. pişman olduğunu ifade etti. Savcıya ifade veren genç serbest bırakıldı.

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