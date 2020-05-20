Bisiklet hırsızlığına tutuklama

Samsun'da bisiklet hırsızlığından gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kazımkarabekir Mahallesi ile Fevziçakmak Mahallesi'nde 2 ayrı bisiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen K.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen K.K., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. K.K., mahkemece her iki hırsızlık olayıyla ilgili ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.