Bisiklet sürerek iklim değişikliğine dikkat çektiler

Samsun'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için bisiklet sürme etkinliği yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Samsun Final Okulları'nın işbirliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler iklim değişikliğine vurgu yapmak amacıyla bisiklet sürdü. Çobanlı İskelesi'nde ‘Başka Dünya Yok' mottosuyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler Mavi Bayrak ödüllü Denizevleri Plajı'ndan başlayarak Denizkızı Plajı'na olan güzergahta bisiklet sürdü. ‘Sıfır emisyon' bilinci oluşturmak amacıyla yapılan bisiklet aktivitesinin sonrasında katılımcılar Çobanlı İskelesi'ndeki etkinlik alanında bir araya geldi. Burada ilk olarak resim sergisi açılışı yapıldı. Sonrasında öğrencilerden oluşan müzik grupları mini konser verdi.

Etkinlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı adına konuşma yapan Temizlik İşleri Sorumlusu Çevre Mühendisi Muhammet Fatih Yıldız, iklim değişikliği konusunun çok önemli olduğunu belirterek, “Her bir bireyin, her vatandaşımızın çevreci bir anlayışa sahip olması gerekiyor. Böyle programlar da bu anlayışın bir adımı. Bu denli iyi bir katılımla etkinliğin oluşturmasında Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak katkımızın olmasından biz de ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

Programa öğrenci, öğretmen ve velilerin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ile vatandaşlar da katıldı.