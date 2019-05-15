Bisikletçiler 100. yılda bin 100 kilometre pedal çevirecek

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yılında Samsun'a gelerek Samsun Valiliği'nden aldıkları Türk Bayrağı'nı bin 100 kilometre pedal çevirerek Muğla'ya götürecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, 20 sporcu ile, 'Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu' kapsamında Samsun'a geldi. Sporcular, Samsun Valiliği'nden aldıkları Türk Bayrağı'nı, Ankara, Afyon, Denizli istikametlerini takip ederek ve bin 100 kilometre yol katederek 19 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim edecek. Sporculara güzergah boyunca 5 kişilik teknik ekip de eşlik edecek.

"100. yıl nedeniyle daha coşkuluyuz"

Etkinlik hakkında bilgi veren Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, Muğla Bisiklet İl Temsilciliği ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri 'Samsun'dan Muğla'ya Ata'nın İzinde Bisiklet Turu'nu 100. yıl nedeniyle bu yıl biraz daha büyüterek daha coşkulu gerçekleştirdiklerini söyledi. Muğla'dan Samsun'a gelerek 20 sporcu ile Samsun Valiliği'nden Türk Bayrağı'nı teslim aldıklarını ifade eden Cömert, "Aldığımız bayrağı sırasıyla Ankara, Afyon, Denizli istikametlerini takip ederek 19 Mayıs günü Muğla'daki kutlamalarda Muğla Valisi Esengül Civelek'e sunmak üzere hareket ediyoruz. Güzergah boyunca amacımız hem bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunmak hem de gençlerimizin bisiklet yeterliliklerini artırmak. Bizim için son derece önemli bir faaliyet. Bin 100 kilometrelik bir yolumuz var. Bunu 5 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.