Bisikletler çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da elektrikli bisiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa ters yönden giren elektrikli bisiklet sürücüsü, o sırada seyir halinde olan bisikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle normal bisiklet sürücüsü Yusuf. K.(22) yere düşerek yaralandı. Elektrikli bisiklet sürücüsü ise kaza yerinden ayrıldı. Yaralıyı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.