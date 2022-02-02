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Bisikletliler Kızılırmak Deltası'na pedal çevirdi

Samsun Bafra Bisikletliler Derneği, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlarının Korunması Günü" dolayısıyla Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne bisiklet turu düzenledi.

Samsun Bafra Bisikletliler Derneği, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlarının Korunması Günü" dolayısıyla Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne bisiklet turu düzenledi.


Bafra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletler, Dünya Sulak Alanlarının Korunması Günü dolayısıyla Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne pedal çevirdi.


Bafra Bisikletler Derneği Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlarının Korunması Günü'nde farkındalık oluşturmak için, çevreci ulaşım aracı olan bisikletlerimizle Kızılırmak Deltası'nda leylek evlerinin bulunduğu bölgeyi ziyaret ettik" dedi.

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