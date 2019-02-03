Samsun'da bisikletten düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba'da ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletten düşerek yaralanan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.