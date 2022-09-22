İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde bisikletten düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletten düşen yaşlı adam hastanelik oldu.


Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan yaşlı adam yoldaki kanala takılarak yere düştü. Şans eseri arkasından gelen araçların altında kalmadan kurtuldu.


Yaşlı adama yardım eden vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.