Bitmeyen şiddetli ağrılara pilli çözüm

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ilaçlarla veya ameliyatla şifa bulamayan, uzun süre şiddetli ağrı çeken hastalara spinal kord stimülatörü (ağrı pili) cihazı takılıyor. Yaklaşık 150 bin TL değerinde olan ve devlet tarafından karşılanan bu cihazı kullanan hastalar ağrıdan kurtuluyor.

Türkiye'de ağrı pili yöntemini ender uygulayan merkezlerden biri olan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Bölümü'nde hastaların şiddetli ağrılarına çare bulunuyor. Doktor tarafından yapılan değerlendirmede bir kişide uzun süre geçmeyen bel-boyun fıtıklarına bağlı ağrılar, omurga ağrıları, kalça ağrıları, kireçlenmeye bağlı diz ağrıları, omuz ağrıları ve benzer ağrılar tespit edildiği durumunda kişiye ağrı pili takılmasına karar veriliyor. Ağrısı olan kişinin omurga sistemine yerleştiren elektrot ile ağrılı uyarılar beyine ulaşması engelleniyor. Telefon şarj eder gibi şarj olan ağrı pili kolaylıkla kullanılabiliyor. Algoloji Bölümü yaklaşık 150 bin TL değerinde olan bu tedaviyi yılda ortalama 15 kişiye uyguluyor.

Üst düzey bir yöntem

Yapılan işlem hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kurçaloğlu, "Spinal kord stimülatörü yöntemi, halk arasında bilinen adıyla ağrı pili yöntemi kişinin ameliyatlar olmasına rağmen, kuvvetli ağrı kesiciler almasına rağmen, fizik tedavi uygulamaları almasına rağmen geçmeyen şiddetli ve dirençli ağrısı olan hastalarda ağrı tedavisi pratiğinde uygulanan üst düzey bir yöntemdir. Bu yöntemde hastaların omuriliklerine, epidural aralık dediğimiz bölgeye görüntüleme yöntemi eşliğinde elektrotlar yerleştirilmektedir. Bu elektrotlar hastanın omuriliğine sürekli bir elektrikli uyarılar vermektedir. Bu uyarılar elektrikli uyarılar sayesinde vücudun alt kısmına gelen ağrılı uyarıların beyine ulaşmanı engellemektedir. Bizim ağrı pratiğinde yılda 15 hastaya uyguladığımız üst düzey bir yöntemdir. Ağrı pili yönteminde bu tedavideki en avantajlı şey bir deneme periyodunun olmasıdır. Yani biz ağrı pilini uygun gördüğümüz hastalarda öncelikle bir deneme periyodu yapıyoruz. Bunlar pahalı malzemeler. Devletimize 150 bin lira maliyeti olan bir yöntemdir. Bu yüzden hastaları çok iyi seçmemiz gerekiyor. Önce hastaya deneme pilini takıyoruz. 1-2 hafta hasta bu deneme pilleri ile hayatını sürdürüyor. 1-2 hafta sonra hasta ağrılarının azaldığını belirtirse o zaman kalıcı pil takıyoruz" dedi.

"Deneme yaptığımız 5 hastanın 4'ü ile kalıcı pile geçiyoruz"

Boyun seviyesinin altında olan her ağrıda kullanabildiklerini söyleyen Dr. Mustafa Kurçaloğlu, "Eskiden bu pillerin 4-5 sene ömrü vardı. Son çıkan teknikler ile cep telefonu şarj eder gibi hastalar kalıcı pillerini şarj edebiliyorlar. Bu sayede 10-15 sene bu pillerin ömürleri sürebiliyor. 5-10 sene sonra pilde bir sıkıntı olursa küçük bir ameliyatla sadece pil yerini revize ederek tedaviye devam ediyoruz. Ağrı pili için gelen hastalarımızın yarısı bel fıtığı rahatsızlığı çekenlerden oluyor. Bel fıtığı nedeniyle birkaç sefer ameliyat olmuş ama ameliyat sonrası ağrıları hala devam eden hastalar bizlere başvuruyor. Bunun yanı sıra trafik kazası gibi kazalar geçirmiş, kemiklerinde kırıklar olmuş hastalara da uygulamaktayız. Kanser ağrılarında kullanılmamaktadır. Çünkü hastanın sonrasında normal tanı ve tedavi sürecini etkileyebildiği için kanser ağrılarında kullanmıyoruz. Ancak boyun seviyesinin altında olan neredeyse her ağrıda kullanabiliyoruz. Hiç ummadığımız hastalarda dahi güzel sonuçlar alabiliyoruz" diye konuştu.

Hasta memnuniyetleri

Yıllarca bel ağrısı çekmiş ve 3 kez ameliyat olmasına rağmen ağrısına çare bulamayan 54 yaşındaki Tülay Bakırcı, "Yıllardır çok ağrı çekiyordum. Son zamanlarda geceleri uyuyamıyordum. Sürekli kramp giriyordu. Merdivenleri çıkamıyordum. En son buraya geldim ve sağ olsun Doktor Mustafa Bey pil taktı ve beni kurtardı. Ağrılarım yüzde 80'in üzerinde azaldı çok memnunum. Devamlı ağrı çekenlere tavsiye ediyorum. 3 ameliyat oldum ve yıllarca ağrı çektim. Her ameliyattan sonra bir öncekinden daha kötü oldum. Son ameliyatımdan sonra merdivenleri çıkamıyordum, geceleri uyuyamıyordum. Şimdi Allah'a şükür hepsinden kurtuldum. Şimdi biraz ağrı olduğunda cep telefonu büyüklüğündeki cihazımla ağrılarımı giderecek şekilde ayarlayabiliyorum" şeklinde konuştu.

"3 buçuk sene çare bulamadık"

60 yaşındaki Musa Topçu ise "5 sene önce düştüm ve omzum kırıldı. Hastanede ameliyat oldum ama çare bulamadılar. Buraya yönlendirdiler ve pil taktırıp rahatladım. Tam 3,5 senedir çare bulamamıştık ve pil takıldıktan sonra rahatladım. Sırt üstü yatamıyordum, o kadar kötüydüm. Tüm tedavileri denedik bir fayda etmedi ve en son Mustafa Bey ‘pil takacağız' dedi. Allah razı olsun şimdi rahatım. Bana taktıkları gibi kullanıyorum ve haftada 1 kez şarj ediyorum" ifadelerini kullandı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Bölümü ağrı pili yöntemini uygulayarak tedaviye devam ediyor.