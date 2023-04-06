Bittiğinde 150 kişiye ekmek kapısı olacak

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) inşaatı devam eden ve bittiğinde 150 kişiye iş imkanı sağlayacak olan fabrika şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB'de 26 bin metrekarelik alan tahsis edilen arsanın 20 bin metrekare alanında balık yemi üretimi yapacak olan fabrika inşaatını ziyaret eti. Şantiye sorumlularından bilgiler alan Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, “Bir süre önce inşaat faaliyetlerine başlayan fabrikanın eylül ayında üretime girmesini beklemekteyiz. İnşallah bu tesis üretime geçtiğinde ilk etapta 150 hemşerimize iş imkanı sağlayacak. Havza büyüyor ve gelişiyor. Havza OSB'nin de katkıları ile bu büyüme ve gelişim süreci daha da hızlı olacak. Havza Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hem ülkemizin hem de ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.