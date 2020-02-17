Böbrek taşlarından ağrısız yöntemlerle kurtulmanın yolları

Ahmet Muhlis Korur, böbrek taşlarından ses dalgaları ve lazerle ağrısız bir şekilde tedavi olunabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, böbrek taşı tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Böbrek taşından kurtulmak için ağrısı ve ameliyatsız yöntemlerden bahseden Dr. Ahmet Muhlis Korur, “Böbreklerde mineral ve tuzların zamanla oluşan sert birikintilere böbrek taşı adı verilir. Yapılan araştırmalarda toplumda her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı rahatsızlığı hayat kalitesini ciddi şekilde etkilemektedir. Böbrek taşları özellikle ağrılarının şiddetli seyretmesiyle bildiğimiz ve günlük hareketlerimizi yapmamızı kısıtlayan bir ciddi bir sağlık sorunudur. Beslenme alışkanlıklarından dolayı görülme sıklığı yüksektir” dedi.

Böbrek taşının belirtileri

Böbrek taşı belirtilerini sıralayan Dr. Ahmet Muhlis Korur, “Yan ve sırt ağrısı, kaburgaların altında şiddetli ağrı, alt karına ve kasıklara yayılan ağrı, dalgalar halinde gelen şiddetli ağrı, İdrar yaparken yanma ve ağrı, pembe, kırmızı veya kahverengi idrar, bulanık veya kötü kokulu idrar, mide bulantısı ve kusma, sürekli idrara çıkma ihtiyacı, her zamankinden daha sık idrara çıkma, ateş ve titreme (enfeksiyon varsa), idrar miktarında azalma başlıca belirtileridir. Belirti göstermeyen, kontrol sırasında veya farklı amaçlar için çekilmiş filmlerde tespit edilen taşlar da mevcuttur. İhmal edilen veya tedavi edilmeyen böbrek taşı rahatsızlıkları, böbrek fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden takip ve tedavisi önemlidir” diye konuştu.

“Böbrek taşı ses dalgası ile kırılabilir”

Tedavi yöntemlerini de açıklayan Dr. Korur, şunları söyledi:

“Böbrek taşı düşürmek oldukça ağrılı olabilir ve böbreklere zarar verebilir. Ancak taşlar genellikle zamanında tespit edilir ise; kalıcı bir hasara neden olmazlar. Taş idrar yoluna düşerse, idrar yolu enfeksiyonu ile ilişkili komplikasyonlara neden olur ve böyle durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Tedavi seçenekleri açık ya da kapalı cerrahi müdahale veya vücut dışından ses dalgaları ile taş kırmadır. Temel nokta taşın yeri, büyüklüğü, hastaya verdiği zarar ve hastanın diğer özelliklerini bir araya getirerek yöntemin seçilmesidir. Böbrek taşlarından vücut dışından ses dalgaları iletiş kırma yöntemiyle Karadeniz bölgesinin son teknolojiye sahip, en deneyimli taş kırma merkezini içeren Büyük Anadolu Hastanelerinde ağrısız acısız kurtulabilirsiniz.”