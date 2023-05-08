Samsun'da, 19 Mayıs Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Samsun Bocce Turnuvası sona erdi. Dört farklı kulüpten 21 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

19 Mayıs Belediyesi'nin katkıları ile organize edilen Samsun Bocce Turnuvası tamamlandı. Atakum Recep Tanrıverdi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya dört kulüpten 21 sporcu katıldı. Yerelde düzenlenen ilk olma özelliğini taşıyan Samsun Bocce Turnuvası sonunda BC1 kategorisinde Sema Buket Demirtaş 1., Şule Türkoğlu 2., BC2 kategorisinde İzzet Eski 1., Nagihan Karaali 2., Huri Güngör 3. oldu. BC3 kategorisinde Fulya Vural 1., Emre Vural 2. olurken, BC4 kategorisinde Çağatay Çakır 1., Fehmi Onur Akman 2., Selim Yalçınkaya 3.'lüğü elde etti. Turnuvanın BC5 kategorisinde ise Nuri Şahin 1., Sabri Zengin 2. Erdem Çoban ise 3. oldu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Yerel anlamda ilk turnuva olma özelliğine sahip Samsun Bocce Turnuvası'nda mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik verdi.