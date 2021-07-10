Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz'e giren M.A. ile E.A. adlı kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar M.A. ile E.A.'nın yardımına koşarak denizden çıkarttı. M.A. ile E.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.