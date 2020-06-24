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Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu cankurtaranlar kurtardı

Samsun’da iskeleden denize atladıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Samsun'da iskeleden denize atladıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iskeleden serinlemek için denize atlayarak Irak uyruklu Riyad I. (11) sırt üstü suya vurunca nefes alamayarak boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlar Iraklı çocuğun yardımına koşarak boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranların ilk müdahalesinin ardından Iraklı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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