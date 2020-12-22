İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bohçacı kılığında evden tabanca çalan kadın yakalandı

Samsun’da bohçacı kılığında girdiği evden ruhsatlı tabancayı çalan kadın hırsız, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da bohçacı kılığında girdiği evden ruhsatlı tabancayı çalan kadın hırsız, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Hanife G.(47), bohçacı kılığında girdiği evde ev sahibi kadını oyalayıp yatak odasından ruhsatlı tabancayı çaldı. Tabancanın çalındığını fark eden ev sahibi K.S.(68), jandarmaya şikayette bulundu. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada tabancayı Hanife G.'nin çaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Hanife G.'yi İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.