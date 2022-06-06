Bolat: “Sıfır atık ve geri dönüşümü hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz”

Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Samsun'da Atatürk Onur Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törenin sonunda konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, sıfır atık ve geri dönüşüm konularının önemine değindi.

“Sıfır atık ve geri dönüşümü hayatımızın bir parçası haline getirmek zorundayız”

Gelecek nesiller ve dünya açısından sıfır atık ve geri dönüşüm konularının öneminin altını çizen Ömer Bolat, “Türkiye Çevre Haftası'nın bu yılki teması Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan, ‘Sıfır Atık' olup, 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Sıfır atık ve geri dönüşümü ortak evimiz dünya için, çocuklarımıza mutlu bir dünya bırakmak için hayatımızın bir parçası hale getirmek zorundayız. Bu anlamda Türkiye Çevre Haftası'nda 10 milyon geri dönüşümden elde edilmiş sıfır atık çantamız sektör temsilcilerimiz tarafından vatandaşlarımıza ulaşacaktır. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için çevre ve doğa bilinci, iklim değişikliği ile mücadele, sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla dijital ve engelsiz bir eğitim platformunu, ‘Çevre ve Çocuk Akademisi'ni de hata geçiriyoruz. Gelecek yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak dileğiyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, anıt önün toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.