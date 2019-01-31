İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bölge trafik ekipleri araçlar üzerinde uygulama yaptı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlar üzerinde yangın tüpü, zincir, ışık donanımı ve kış lastiği denetimi yaptı.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara, Samsun-Ordu ve Samsun-Sinop karayolları üzerinde araçları denetledi. Trafik ekipleri durdurdukları araçlarda yangın tüpü, zincir, ışık, kış lastiği ve lastik derinliği kontrolü yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası kesildi.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamanın aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, sürücülerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için kurallara uymalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.