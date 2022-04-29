Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri açılıyor

Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri Samsun'un Havza ilçesinde bayram sonu açılacak.

Havza Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarının modernizasyonu ve üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması ve idari bina ile kafeterya yapımı için hazırlanarak Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (DOKAP) sunulan proje kapsamında modernize edilen canlı hayvan pazarı bayram sonrası ilk cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Modernizasyon çalışmaları kapsamında Havza Canlı Hayvan Pazarı'nda 3 bin 99 metrekare alanı kaplayan 3 blok büyükbaş, 2 blok küçükbaş padoklarının üzerleri çelik konstrüksiyon ile kapatıldı ve yeni bir idari bina ve kafeterya yapıldı.

"Canlı hayvan pazarımızı modern bir hale getirdik"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, üzerinin kapatılması ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Havza Kapalı Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek besici ve tacirleri ile bir araya geldi. Başkan Sebahattin Özdemir, DOKAP'a sunulan ve kabul gören canlı hayvan pazarının modernizasyonu ve üzerinin çelik konstrüksiyonla kapatılması işinin tamamlandığını belirterek, “Projemizi DOKAP tarafından yüzde 70'i ise hibe desteği ile yapıldı. Havza Canlı Hayvan Pazarı bölgenin en büyük canlı hayvan pazarlarından biri. Yapılan çalışmalarımızda ve hazırlanan projemizde önceliğimiz insan ve hayvan sağlığını koruma ve burada alışveriş yapan çiftçi ve besicilerimize modern bir hizmet sunmak. Bölge çiftçimize hizmet edecek olan canlı hayvan pazarımızı modern bir hale getirdik. Bu pazarın asıl sahipleri olan besici ve tacirlerimizin görüşleri doğrultusunda yapılacak son düzenlemelerin ardından bayramdan sonra hizmete açmayı planlamaktayız. Halkımıza ve bölge çiftçimize hayırlı olsun” dedi.