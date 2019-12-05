Bölgesel Sıfır Atık İstişare Toplantısı

2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak ve sıfır atık yönetmeliği kapsamında bilgi vermek ve istişarede bulunmak amacıyla daha önce farkı illerde düzenlenen toplantının dördüncüsü Samsun'da gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Salonunda yapılan toplantıya Samsun, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Çankırı, Giresun, Trabzon ve Bartın'daki Çalışma ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile büyükşehir il ve ilçe belediyelerinde temsilciler katıldı.

Yapılan toplantı Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır'ın konuşmasıyla başladı. Salih Sağır konuşmasında, “Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır” dedi.

Ardından bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, “Toplantılarımızın dördüncüsünü bugün Samsun'da yapıyoruz. Burada sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de şu anki durumu, gelişmesi, yapılan çalışmalar ve sizlerin yaptığı çalışmalar çerçevesinde bir değerlendirme karşılıklı bir istişare yapılmış olacak” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program sıfır atık yaklaşımı konulu sunum ile devam etti.